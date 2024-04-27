Кычыткан ашы рецептын тәкъдим итәбез😋 Ингредиентлар: 2 литр шулпа, 1 суган, 1 кишер, 200 грамм кычыткан, 1 бәрәңге, 3 йомырка, он.
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Кычыткан ашы рецептын тәкъдим итәбез😋 Ингредиентлар: 2 литр шулпа, 1 суган, 1 кишер, 200 грамм кычыткан, 1 бәрәңге, 3 йомырка, он.