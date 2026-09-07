Национальный автомобильный союз призвал лишать прав за постоянные штрафы

Водителей следует лишать прав при систематических нарушениях. Если он накопил 50-100 штрафов, то речь идет уже о сознательном игнорировании правил, что создает риски для всех участников движения, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.