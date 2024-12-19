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Мы соседи по планете

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Как поддерживать отношения на расстоянии? 8 советов психологов

Как поддерживать отношения на расстоянии? 8 советов психологов

Отношения на расстоянии — это очень романтичное, но в то же время рискованное «приключение», которое может либо закончиться как лучшая сказка о любви, либо обернуться полнейшим разочарованием для его участников.

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