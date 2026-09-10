В Европе начали платить тысячи долларов мигрантам за добровольный отъезд из страны

В Швеции запущена программа, предусматривающая выплаты до 350 тысяч крон (около 37 тысяч долларов) мигрантам за добровольный отъезд из страны.
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