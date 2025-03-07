В ПКБ им. Алексеева объяснили, что не так с людьми, которые не выносят тишину

«Гнетущая тишина», «От этой тишины можно сойти с ума» — да, полное отсутствие звуков порой пугает. Однако в современном мире так не хватает тишины! И мы просто отвыкли от нее, постоянно пытаемся эту тишину чем-то заполнить.