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When Trends Disagree, Timing Matters More Than Direction

When Trends Disagree, Timing Matters More Than Direction

When Trends Disagree, Timing Matters More Than Direction Gold Futures COMEX:GC1! traddictiv The trend is not one thing One of the most common questions in technical analysis is also one of the most incomplete: “What is the trend?” The problem is that a market rarely has just one trend.

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