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Мировое обозрение

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Два НПЗ «Роснефти» остановили переработку после атак дронов — Reuters

Два НПЗ «Роснефти» остановили переработку после атак дронов — Reuters

Сызранский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» полностью прекратили переработку нефти после сентябрьских атак беспилотников.

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