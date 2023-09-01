Сегодня встуают в силу новые правила для пассажиров российских поездов. Нашумевшим новшеством стало закрепление в документе законного права пассажиров поездов дальнего следования с верхних полок садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина.
Сегодня встуают в силу новые правила для пассажиров российских поездов. Нашумевшим новшеством стало закрепление в документе законного права пассажиров поездов дальнего следования с верхних полок садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина.
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