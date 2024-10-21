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Царьград

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Невролог рассказала, что прогулки и физические упражнения помогут защититься от инсульта

Невролог рассказала, что прогулки и физические упражнения помогут защититься от инсульта

Рекомендуется совершать получасовые прогулки с умеренной скоростью не менее пяти раз в неделю.Невролог Наталья Корявцева отмечает, что простые прогулки способны помочь в профилактике инсульта.

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