В Воронежской области украли из бюджета 602 миллиона рублей

Наибольшая часть возмещенных средств, 602 миллиона рублей, связана с хищением бюджетных средств. Кроме того, в результате расследований было установлено, что общая сумма скрытых и неуплаченных налогов составила 454 миллиона рублей, из которых 410 миллионов рублей было возвращено в бюджет.