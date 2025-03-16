В Воронежской области украли из бюджета 602 миллиона рублей

Наибольшая часть возмещенных средств, 602 миллиона рублей, связана с хищением бюджетных средств. Кроме того, в результате расследований было установлено, что общая сумма скрытых и неуплаченных налогов составила 454 миллиона рублей, из которых 410 миллионов рублей было возвращено в бюджет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)