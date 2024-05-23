В Салехарде состоялось награждение участников СВО

В Салехарде состоялась торжественная церемония награждения защитников Отечества. Военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Сергеевич Чуенко вручил участникам специальной войсковой операции медали различного достоинства.
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