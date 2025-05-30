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Основатели и хранители «Музея судьбы русской деревни», село Учма

Основатели и хранители «Музея судьбы русской деревни», село Учма

Население села Учма Ярославской области зимой — меньше 20 человек. В конце 1980-х местный житель Василий Смирнов поставил здесь крест в честь святого Кассиана Грека, перевез из соседнего села амбар и начал собирать рассказы о людях.

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