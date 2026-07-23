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Порядок, государство

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Сотрудники полиции и представитель Общественного совета при МВД по Республике Мордовия пообщались с ребятами, отдыхающими в санатории

На территории санатория «Саранский» член Общественного совета при МВД по Республике Мордовия, чемпион мира по мотогонкам на льду, председатель Всероссийского общественного движения «Отцы России» Максим Захаров совместно с сотрудниками МВД по Республике Мордовия и ГКУ РМ «ЦОДД» провёл для отдыхающих ребят энергичную утреннюю разминку на открытой площадке.

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