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Новости Липецка

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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Липецкой областью

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Липецкой областью

Всего за ночь над 20 регионами России и морями сбили 505 беспилотников, в Липецкой области официально о пострадавших не сообщалось.

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