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В самолетах есть тайные места для отдыха, о которых пассажиры даже не догадываются: устройство на видео

В самолетах есть тайные места для отдыха, о которых пассажиры даже не догадываются: устройство на видео

Никто из пассажиров авиалайнеров не догадывается, что прямо над их головами, или под сиденьями, спрятаны настоящие тайные отели.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
В Ан - 24 таких мест валом-навалом . 🤫😜
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21 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Конечно необходимы!- где же можно было вдуть стюардессе. И билеты надо продавать на эти места- экстрим на высоте 5- 7 тыс. метров стоит испытать.
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15 час.
Михаил Сартин
В самолете пилоты забыли отключить трансляцию. Один пилот другому - вроде на курс вышли, сейчас кофе допью да пойду новую стюардессу трахну. В салоне все слышно, стюардесса бежит отключить трансляцию, спотыкается и чуть не падает. Старичок в кресле сидит, говорит - не спеши милая, он-же еще кофе не допил.
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9 час.

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