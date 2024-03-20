В самолетах есть тайные места для отдыха, о которых пассажиры даже не догадываются: устройство на видео

Конечно необходимы!- где же можно было вдуть стюардессе. И билеты надо продавать на эти места- экстрим на высоте 5- 7 тыс. метров стоит испытать.

Михаил Сартин

В самолете пилоты забыли отключить трансляцию. Один пилот другому - вроде на курс вышли, сейчас кофе допью да пойду новую стюардессу трахну. В салоне все слышно, стюардесса бежит отключить трансляцию, спотыкается и чуть не падает. Старичок в кресле сидит, говорит - не спеши милая, он-же еще кофе не допил.