В Ивановской области археологи нашли кладбище XVII–XVIII веков

Археологи нашли в Лухе два взрослых и пять детских захоронений XVII–XVIII веков, мужчина и женщина были старше 45 лет, мужчина при жизни потерял два зуба и перенёс перелом ребра.
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