Курьер попытался изнасиловать девушку, которой он привез заказ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Москве задержан курьер службы доставки, попытавшийся изнасиловать девушку, которой он привез заказ, сообщили в Следственном комитетеПреступником оказался гражданин Таджикистана, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ "Покушение на изнасилование".