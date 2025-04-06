Троллейбусы в Орле перевели на усечённые маршруты

Вечером минувшей субботы, 5 апреля, в Орле произошла авария на подстанции МУП «ТТП». В связи с этим маршруты четырёх троллейбусов были изменены: Маршрут троллейбуса №1: Санаторий «Лесной» – Текмаш; Маршрут троллейбуса №4: Трилистник – Семашко; Маршрут троллейбуса №5: Госуниверситет – Семашко –Трилистник; Маршрут троллейбуса № 6: ул.