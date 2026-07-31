Yle: в сушеном манго сахара в разы больше, чем в газировке или конфетах

Сушеный манго содержит 70–75 граммов сахара на 100 граммов продукта — это больше, чем в пакетике мармелада TV Mix Original (66 г на 100 г), и более чем в шесть раз выше концентрации сахара в Coca-Cola (10,6 г на 100 мл), рассказал диетолог Вили Яакола.