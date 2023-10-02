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Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

«У меня свое мнение [о женском футболе]. Очень хорошо, что у женщин есть пространство и права, как это и было на протяжении многих лет, но я считаю, что женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать.

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