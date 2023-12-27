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Минпромторг отказался упрощать импортозамещение электроники. Реестр может сократиться

Минпромторг отказался упрощать импортозамещение электроники. Реестр может сократиться

Несмотря на просьбы производителей электроники, министерство не пошло на смягчение балльной системы определения «отечественности» вычислительной техникиКак сообщает «Коммерсантъ», российским производителям электроники так и не удалось договориться с Минпромторгом о заморозке требований по использованию российских печатных плат — эти требования вступают в силу в следующем году в рамках постановления правительства №719, которое регулирует балльную систему в различных отраслях, и предполагает ежегодное ужесточение требований по локализации.

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