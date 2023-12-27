Минпромторг отказался упрощать импортозамещение электроники. Реестр может сократиться

Несмотря на просьбы производителей электроники, министерство не пошло на смягчение балльной системы определения «отечественности» вычислительной техникиКак сообщает «Коммерсантъ», российским производителям электроники так и не удалось договориться с Минпромторгом о заморозке требований по использованию российских печатных плат — эти требования вступают в силу в следующем году в рамках постановления правительства №719, которое регулирует балльную систему в различных отраслях, и предполагает ежегодное ужесточение требований по локализации.