В США положительно оценили визит американской делегации на ПМЭФ

Родни Кук, возглавляющий Комиссию США по изящным искусствам, заявил РИА Новости, что американская сторона положительно оценила визит его делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который прошел в июне текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии