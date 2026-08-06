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Аргументы и Факты

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Крах на Днепре, конец ВСУ всё ближе: главная новость СВО 6 августа

Крах на Днепре, конец ВСУ всё ближе: главная новость СВО 6 августа

Российские войска кратно нарастили интенсивность ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской области. Основная цель этой кампании — не просто тактическое давление, а планомерное удушение всей системы снабжения противника на правом берегу.

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