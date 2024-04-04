Интеллект собак: новые данные

Широко известно, что многие собаки хорошо обучаемы, но означает ли это, что они обладают высоким интеллектом? Оценить когнитивные способности этих животных взялись этологи из Венгрии Сотрудники Университета Этвеша Лоранда в Будапеште решили проверить, обладают ли собаки таким ключевым компонентом интеллекта, как «фактор G».
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