Представитель «Синергии» Пименов: введение прокатных удостоверений для видеоигр повысит цены на отечественные продукты

Эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с ИА НСН прокомментировал идею Минпромторга и игровых разработчиков ввести прокатные удостоверения на видеоигры.
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