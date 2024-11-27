Представитель «Синергии» Пименов: введение прокатных удостоверений для видеоигр повысит цены на отечественные продукты

Эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с ИА НСН прокомментировал идею Минпромторга и игровых разработчиков ввести прокатные удостоверения на видеоигры.