Гимнастка Крамаренко выложила фото в игровой футболке Акинфеева

Российская гимнастка Лала Крамаренко на своей странице в Instagram выложила новую фотографию. На снимке спортсменка позирует в игровой футболке голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева после матча против белградского "Партизана" с букетом цветов.
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