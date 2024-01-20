Политолог заявил, что ЕС и Швейцария хотят победы над РФ "мирной конференцией"

Европа и Швейцария хотят победы над Россией, поэтому Москва и не собирается соглашаться на мирный договор на их условиях, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог Дмитрий Солонников, комментируя разговоры Берна о "мирной конференции".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии