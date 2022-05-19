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Вендел о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Сохраним нацеленность на победу в каждом матче – нас никто не остановит»

Хавбек «Зенита» Вендел высказался о доминировании клуба в РПЛ. — Как ты себе объясняешь причины тотального доминирования «Зенита»? — Победа приходит к тем, кто жертвует всем ради нее, кто каждую неделю на тренировках отдает всего себя, чтобы в день матча выйти на поле и набрать три очка.

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