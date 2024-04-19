Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Полицейские в Татарстане провели рейды по противодействию незаконной миграции

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан и Прокуратуры Зеленодольского района провели рейды по предотвращению нелегальной миграции, профилактике преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх