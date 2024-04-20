К ученикам пятой школы в Ноябрьске на урок мужества пришел участник СВО

В пятой школе провели урок мужества «Герои среди нас». На встречу с детьми пришли Андрей Шуваев — кавалер ордена Мужества, боец, вернувшийся из зоны СВО, и Дилара Юлдашева — член Общественной палаты Ямала, представитель Комитета семей воинов Отечества в Ноябрьске.