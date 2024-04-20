Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

К ученикам пятой школы в Ноябрьске на урок мужества пришел участник СВО

К ученикам пятой школы в Ноябрьске на урок мужества пришел участник СВО

В пятой школе провели урок мужества «Герои среди нас». На встречу с детьми пришли Андрей Шуваев — кавалер ордена Мужества, боец, вернувшийся из зоны СВО, и Дилара Юлдашева — член Общественной палаты Ямала, представитель Комитета семей воинов Отечества в Ноябрьске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх