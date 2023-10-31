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В Европарламенте считают, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ

В Европарламенте считают, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ

Украина не может стать членом ЕС, так как на территории Украины осуществляются активные гонения на УПЦ, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф 31 октября на своей странице в соцсети X.

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