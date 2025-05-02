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Международный медицинский центр Top Rambam

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Как учёные заставляют рак поджелудочной "умирать от голода": прорыв в лечении

Как учёные заставляют рак поджелудочной "умирать от голода": прорыв в лечении

Как учёные заставляют рак поджелудочной "умирать от голода": прорыв в лечении" Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сделали важное открытие: голодание и кетогенная диета (питание с большим количеством жиров и почти без углеводов) делают рак поджелудочной железы более уязвимым к уже существующему препарату от рака.

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