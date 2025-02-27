Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • тетушка Чарлей Роза дАльвадорес
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  • Сэм Самуилович
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Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным

Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным

Актер Данила Козловский заявил, что «поставил точку» в судебном споре с главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным, который просил проверить артиста на экстремизм и дискредитацию армии.

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Комментарии
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федор
Что думаешь чмошник отказался? Нет паяц твои художества никто не забыл….
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23 час.
Юрий анин
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23 час.
Юрий анин
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23 час.
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