Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным

Актер Данила Козловский заявил, что «поставил точку» в судебном споре с главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным, который просил проверить артиста на экстремизм и дискредитацию армии.
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