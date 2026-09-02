РЭЦ открыл российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России»

На полях ВЭФ генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина объявила о запуске прямого эфира по продаже отечественных товаров в Китае.
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