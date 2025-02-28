Митрополит Рязанский и Михайловский Марк оценил роль Церкви в обществе

"Церковь не может быть полностью изолирована, хотя на практике мы видим, что Церковь проходит через разные этапы", - отметил глава Рязанской епархии и привел примеры из истории, когда роль Церкви в жизни общества менялась от основополагающей до гонимой.
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