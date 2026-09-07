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Газета.ру

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"Х5 Медиа": собачники тратят на продукты на четверть больше, чем кошатники

"Х5 Медиа": собачники тратят на продукты на четверть больше, чем кошатники

Владельцы собак тратят на продукты примерно на 25% больше, чем хозяева кошек, причем разница не связана с покупкой корма.

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