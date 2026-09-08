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Медицина 2.0

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Врач Умнов: мясо с кровью может вызвать бактериальную инфекцию или подагру

Врач Умнов: мясо с кровью может вызвать бактериальную инфекцию или подагру

Врач-хирург Александр Умнов: любители мяса с кровью рискуют подвергнуться ряду заболеваний. Хирург Умнов сообщил, что пристрастие к мясу неполной прожарки может негативно отразиться на здоровье.

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