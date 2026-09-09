Раскрыт текущий дефицит российского бюджета

Дефицит федерального бюджета России по итогам восьми месяцев 2026 года предварительно оценивается в 5,8 триллиона рублей, что составляет 2,5% от валового внутреннего продукта.
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