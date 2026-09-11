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Центр спортподготовки на Ямале получит субсидию на проведение соревнований

Центр спортподготовки на Ямале получит субсидию на проведение соревнований

На Ямале для проведения соревнований разного уровня Центру спортивной подготовки до конца года выделят дополнительные средства.

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