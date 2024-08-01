Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности

Объявленное Вашингтоном решение разместить в ФРГ ракеты большой дальности несет риски, как для самой Германии, так и для всей Европы и самих США, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Дипломатической академии МИД РФ, руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимира Винокурова.