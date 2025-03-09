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Что из вещей обязательно нужно выбросить до 14 марта, когда начнется коридор затмений

Что из вещей обязательно нужно выбросить до 14 марта, когда начнется коридор затмений

Что из вещей обязательно нужно выбросить до 14 марта, когда начнется коридор затмений Алёна ЮрьеваМарт 2025 года принесет с собой особенный период — коридор затмений, который начнется 14 марта лунным затмением в знаке Девы и завершится 29 марта солнечным затмением в Овне.

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