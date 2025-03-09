Что из вещей обязательно нужно выбросить до 14 марта, когда начнется коридор затмений Алёна ЮрьеваМарт 2025 года принесет с собой особенный период — коридор затмений, который начнется 14 марта лунным затмением в знаке Девы и завершится 29 марта солнечным затмением в Овне.