В Котласе осудят мужчину, ограбившего девушку-подростка

26-летний местный житель уже был судим за преступления против собственности. Теперь его обвиняют в разбойном нападенииПо версии следствия, вечером 23 сентября 2023 года в посёлке Вычегодский он на улице подошёл к прохожей — 15-летней девушке — и начал угрожать ей ножом.