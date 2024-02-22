В Самаре пассажиров следовавшего в Екатеринбург самолета отправили в Челябинск

Самолет, следовавший из Самары в Екатеринбург не приземлился в конечном пункте. Об этом сообщает Е1. По словам пассажиров, за час до вылета рейса WZ-1032 они получили сообщение о том, что их борт отправляется в Челябинск.
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