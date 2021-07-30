ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

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Проклятие Текумсе: чем оно опасно для Джо Байдена

Проклятие Текумсе: чем оно опасно для Джо Байдена

Сначала проклятие Текумсе все считали легендой. Однако случившееся с Генри Гаррисоном многих заставило изменить свое мнение.

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Ваша Светлость
Насрать!!! Мне пох на всю проклятую нацию пиндосов!
Александр Всезнают
Есть "проклятие "Посейдона". Лежит себе спокойно на дне, никого не трогает, но в нужный момент долбанет так, что СШАстам станет не важно какой у них президент и чётный, или нечетный год был последним.

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