Проклятие Текумсе: чем оно опасно для Джо Байдена

ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯПолитикаПроклятие Текумсе: чем оно опасно для Джо Байдена Сначала проклятие Текумсе все считали легендой. Однако случившееся с Генри Гаррисоном многих заставило изменить свое мнение.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьНасрать!!! Мне пох на всю проклятую нацию пиндосов!Александр ВсезнаютЕсть "проклятие "Посейдона". Лежит себе спокойно на дне, никого не трогает, но в нужный момент долбанет так, что СШАстам станет не важно какой у них президент и чётный, или нечетный год был последним.Комментировать
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