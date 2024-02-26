Личный состав группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» при помощи FPV-беспилотников поражает опорники, укрепления, бронетехнику и пехоту войск ВС киевского режима на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.
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