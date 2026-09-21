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Царьград

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Конгресс США расследует поставки деталей F-35 из Австралии в Гонконг

Конгресс США расследует поставки деталей F-35 из Австралии в Гонконг

Конгресс США расследует случай с перенаправлением запчастей для F-35 из Австралии в Гонконг. Пресс-секретарь Хизер Воган подтвердила, что Комитет по вооруженным силам в курсе инцидента и проводит надзор.

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