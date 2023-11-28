В конгрессе допустили прекращение помощи Украине до проведения выборов в США

Если очередной пакет военной помощи Украине не будет принят конгрессом США до рождественских выходных, Киев может лишиться американской поддержки вплоть до проведения выборов главы Белого дома в ноябре 2024 года.
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