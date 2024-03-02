Владельцы шести машин пожаловались на последствия взрыва на Пискарёвском проспекте

По одной из версий, сегодня утром в жилой дом врезался неизвестный беспилотный летательный аппарат. Сразу несколько машин пострадали из-за ударной волны на Пискарёвском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга.
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