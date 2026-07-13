ВВС США отказались от идеи эксплуатации бомбардировщика B-21 Raider с одним пилотом

Военнослужащие перед B-21 Raider / © USAF Официальное объявление о принятом решении последовало спустя месяц после сообщения ВВС США о том, что летчик-испытатель впервые поднял в воздух предсерийный B-21 Raider в рамках программы эксплуатационных испытаний.