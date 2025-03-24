Врачи оказались в остром дефиците в Новосибирской области

На одну вакансию для них приходится лишь 0,8 резюме потенциальных кандидатов. В Новосибирской области спрос на персонал по итогам февраля 2025 года вырос на 5 % относительно того же месяца 2024 года (в целом по России – на 8 %).
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